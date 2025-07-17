По результатам опроса ЮКassa, 78% респондентов чаще всего отправляются в короткие поездки в выходные дни - из них 57% уезжают с захватом пятницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. 60% россиян в основном в выходные отправляются в путешествие на 1-3 дня. Из них 48% - 1-2 раза в месяц, а 12% - почти еженедельно. Ещё 38% совершают такое путешествие хотя бы пару раз за сезон, и лишь 2% тех, кто практически не ездит в короткие поездки летом, говорится в опросе ЮКassa (сервис финтех-компании ЮMooney) и сервиса от 2ГИС Отелло (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, весной и осенью большинство респондентов отметили, что отправляются в короткие путешествия пару раз за сезон - 66% и 61% соответственно, а зимой самый высокий процент тех, кто почти никогда не путешествует - 21%.

При этом 78% опрошенных чаще всего отправляются в короткие поездки в выходные дни - из них 57% уезжают с захватом пятницы. 48% ответили, что уезжают в небольшие путешествия в праздничные дни (майские, июньские, ноябрьские). И всего 8% выбирают будни для коротких путешествий.

По данным ЮMoney, 51% опрошенных отмечают, что у них основная статья расходов в коротких путешествиях - бензин и оплата проезда, на втором месте по популярности - перекусы в дороге (45%), а на третьем - кафе и рестораны (35%). Ещё 30% респондентов тратят больше всего на проживание, а 26% стараются не покупать ничего лишнего в таких поездках.

Кроме того, 55% россиян предпочитают планировать бюджет для коротких поездок заранее - 37% из них примерно прикидывают будущие расходы, а 18% четко планируют свои траты. Четверть опрошенных (25%) вовсе не планируют бюджет, а тратят по желанию.

Согласно данным Отелло, 51% респондентов в прошлый раз ездили в короткую туристическую поездку на 1-3 дня в соседний регион. Ещё 26% путешествовали в пределах области или края, в котором постоянно проживают, а 20% отправились в отдаленные регионы России. Только 2% ездили в другую страну, а лишь 1% оставались в пределах своего города.

49% граждан выбрали в качестве транспорта автомобиль во время своего прошлого короткого путешествия. Второй по популярности вариант - поезд или электричка (26%). Всего 1% россиян использовали каршеринг.

Туристические услуги

По данным ЮMoney, в июне 2025 года во все выходные, включая июньские праздники, по сравнению с аналогичными датами в 2024 г. совокупное число оплат за услуги туризма за 1-3 дня в целом по России выросло на 60%. Обороты в категории туризма стали больше на 19%, а средний чек снизился на 26%.

Кроме того, число покупок билетов на пригородные поезда в июньские выходные этого года относительно прошлого года выросло на 11%, на автобусы - в 3 раза, а на авиабилеты - на 16%. Также вырос интерес к развлекательным категориям. Количество продаж билетов на развлекательные мероприятия выросло на 57%, спрос на билеты в кинотеатры - почти в 3 раза, покупки билетов в развлекательные парки - на 53%, а спрос на кафе и рестораны вырос в среднем на 47% по сравнению с 2024 годом. Число покупок сувениров выросло в 2 раза, а оборот сувенирных магазинов увеличился на 18%.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет.