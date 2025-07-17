Некоторые улицы будут перекрыты краткосрочно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. 19 июля в центре столицы ограничат движение транспорта в связи с проведением большого фестиваля бега на Садовом кольце. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В субботу, 19 июля, в центре столицы ограничат движение транспорта. Это связано с проведением Большого фестиваля бега на Садовом кольце. С 00:01 19 июля до 12:00 20 июля остановят движение на участке проезда Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы. С 06:00 мск 19 июля до 12:00 мск 20 июля для автомобилистов будет недоступен участок улицы Плющихи от улицы Еланского до проезда Девичьего Поля. С 16:00 мск 19 июля до 02:00 мск 20 июля перекроют участки Зубовской улицы (от Смоленского бульвара до Большой Пироговской улицы) и Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской)", - говорится в сообщении.

Также ограничения коснутся Новинского бульвара, Большой Садовой и Садово-Кудринской улицы (с 17:30 мск 19 июля до 01:30 мск 20 июля), Смоленской площади (до 02:00 мск 20 июля). Уточняется, что с 17:00 мск 19 июля до 02:00 мск 20 июля будет закрыт проезд по Зубовскому бульвару, а до 03:00 будет закрыто движение транспорта на Смоленском бульваре.

Ведомство подчеркивает, что некоторые улицы будут перекрыты краткосрочно. "Так, с 17:00 мск до 20:30 мск для автомобилистов будут недоступны улица Крымский Вал, Валовая улица, Крымский мост и Октябрьский тоннель, а с 17:00 мск до 20:45 мск - улица Зацепский Вал. С 17:00 мск до 21:00 мск перекроют Высокояузский, Малый Краснохолмский и Большой Краснохолмский мосты, улицу Земляной Вал, Нижнюю Краснохолмскую улицу и Таганский тоннель. С 17:00 мск до 22:00 мск остановят движение по Садовой-Черногрязской улице, а с 17:00 до 21:30 - по Садовой-Спасской улице, Большой Сухаревской и Малой Сухаревской площадям. С 17:00 мск до 23:59 мск нельзя будет проехать по Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, Садовой-Сухаревской и Садовой-Самотечной улицам, Самотечной эстакаде и Маяковскому тоннелю", - передает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Парковка будет закрыта с 18 июля 00:01 мск и до конца мероприятия на Плющихе, Зубовской, Большой Пироговской улицах и в проезде Девичьего поля.