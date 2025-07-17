Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что все обращения москвичей фиксируются в электронном виде, что делает систему здравоохранения прозрачной, удобной и результативной как для пациентов, так и для врачей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 120 тыс. врачей и медсестер объединяет единый цифровой контур московского здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 2011 года цифровая медицина столицы прошла большой путь. Сегодня это единый цифровой контур, который объединяет больше 120 тысяч врачей и медсестер: все городские больницы, поликлиники и скорую помощь", - написал Собянин.

От отметил, что столичная цифровая медицина включает электронную регистратуру, централизованный лабораторный сервис, единую радиологическую информационную систему, электронную медицинскую карту. В систему внедряются умные алгоритмы и ИИ-сервисы.

По словам мэра, все обращения москвичей фиксируются в электронном виде, что делает систему здравоохранения прозрачной, удобной и результативной как для пациентов, так и для врачей.

"На базе единой цифровой платформы создаются и внедряются десятки сервисов. Они помогают врачам быстрее ставить диагнозы, упрощать маршруты пациентов и отслеживать эффективность лечения, а москвичам - записываться к врачу, получать результаты исследований, оформлять справки и рецепты, следить за ходом лечения в стационаре и дистанционно общаться с врачами", - заключил Собянин.