На Камчатке в акваториях зацвели токсичные красные микроводоросли

Растения могут быть опасны для водных организмов и купающихся людей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /ТАСС/. Токсичные микроводоросли зацвели в Авачинской губе на Камчатке, их цветение может быть опасно для гидробионтов (водных организмов) и купающихся людей. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"Купаться в водах Авачинской губы от бухты Моховая до полуострова Завойко нельзя. И употреблять в пищу морепродукты, там выловленные тоже нельзя. Иначе можете умереть. Как двое из двенадцати несчастных в 1973 году. И это не шутки, ребята. На улице жара. Опасные красные водоросли Alexandrium tamarense цветут махровым цветом. Будьте бдительны", - написал Сергей Лебедев.

Наиболее сильные "красные приливы" на Камчатке были зафиксированы в 2020 году. Тогда была зафиксирована массовая гибель гидробионтов, серферы получили ожоги глаз после купания в акваториях.