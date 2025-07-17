Также власти региона намерены закупить за два года для муниципалитетов порядка 570 автобусов, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Троллейбусный парк Екатеринбурга будет полностью укомплектован новым транспортом в 2026 году с учетом уже проведенных и еще планируемых закупок. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции в рамках XV Уральского медиафорума.

"Я думаю, что уже в следующем году будет на 100% изменен парк троллейбусов с учетом тех планов, которые есть. До конца года еще получим <…> порядка 15-20 трамваев", - сказал он.

Перспективы по обновлению трамвайного парка также расширяются благодаря планам по появлению производства трамваев на базе завода "Химмаш", добавил Паслер. "Я думаю, что <…> в течение года у нас появится второй производитель", - сказал он.

В частности, обновление парка предусмотрено брутто-контрактами. "Это не просто переход на новую систему, это деньги, которые направляются и на ремонт и приведение в порядок баз, где транспорт у нас хранится, на повышение заработной платы, для повышения престижа профессии и с поднятием зарплаты, с привлечением, конечно же, специалистов. <…> В рамках следующего конкурса на три года будут заложены правила по обновлению парка. В рамках него мы закладываем, что порядка 400 единиц транспорта в городе будет также обновлено", - сказал он.

Также власти региона намерены закупить для муниципалитетов области порядка 570 автобусов за два года.