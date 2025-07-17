Эксперт Гагин: мобилизация женщин на Украине обернется гуманитарной катастрофой

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку личного состава

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку личного состава, из-за этого Запад вынуждает Киев пойти на мобилизацию юношей старше 18 лет и женщин. Подобный шаг обернется для страны гуманитарной катастрофой, считает военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

Как уточнил собеседник агентства, информация о мобилизации женщин и мужчин с 18 лет начала расходится в украинском сегменте интернета. Такую меру якобы в 2025 году требуют ввести партнеры Киева из Европы за военную помощь, в частности, за поставки вооружения. Официальные власти Киева, по словам Гагина, не подтверждают, но и не опровергают данные сообщения.

"Им просто некем уже закрывать дыры в обороне, они теряют населенный пункт за населенным пунктом. Ротацию ВСУ тоже провести не могут, люди устают. Пленные сообщают, что мобилизованных почти не готовят, сразу отправляют на фронт с оружием в руках. Так что я думаю, что Киев пойдет на мобилизацию молодых людей и девушек в возрасте 18 лет и старше, у них нет выбора. Да, это даст кратковременное преимущество на фронте - "человеческий материал" с оружием в руках дыры закроет, но долго вчерашние школьники не проживут на линии боестолкновения. Если Киев пойдет на такой шаг, то в дальнейшем это обернется для всей страны гуманитарной катастрофой", - сказал Гагин ТАСС.

Он добавил, что мобилизация, если она будет, то пройдет постепенно, и "миллионы сразу не мобилизуют". "Потому что не хватит сразу на всех тылового обеспечения: мощностей по изготовлению одежды, еды и оружия. Но, согласно международному военному праву, все мобилизованные станут комбатантами, целями для наших военнослужащих, а если даже элитные подразделения ВСУ уже переукомплектованы по 3-5 раз, а первые составы были ликвидированы, то молодые люди и девушки на фронте долго не проживут", - отметил Гагин.

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация была объявлена в стране в феврале 2022 года, с мая прошлого года ее правила были значительно ужесточены, а многие категории призывников лишились льгот и отсрочек. Тем не менее власти испытывают значительные трудности с комплектованием армии и пытаются привлечь на службу тех, кто не подлежит обязательному призыву.

На фоне обсуждения возможного нового понижения призывного возраста (власти один раз уже снижали его: до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет) в феврале текущего года Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы, однако условием контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые находятся на передовой.