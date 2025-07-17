В ведомстве рекомендовали автомобилистам в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, а пешеходам - обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в четверг, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11 часов до 21 часа 17 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, а пешеходам - обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В столичном комплексе городского хозяйства также предупредили о предстоящем дожде с грозой. "В ближайший час с сохранением до 21:00 в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.