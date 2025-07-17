Это число постоянно растет, отметил председатель организации Павел Савчук

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. пожилых и людей с инвалидностью ежегодно находятся на социальном обслуживании Российского Красного Креста (РКК), эти данные постоянно растут. Об этом председатель организации Павел Савчук заявил на всероссийском форуме "Здесь помогают".

"Более 5 тыс. благополучателей пожилого возраста и инвалидов ежегодно находятся в нашем социальном обслуживании и в наших социальных учреждениях, посещают наши полустационары. Эти цифры, конечно, постоянно растут", - сказал Савчук.

Он добавил, что пять региональных отделений РКК являются частью внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, людьми с инвалидностью, нуждающимися в уходе. "И 10 региональных отделений, мы надеемся, что подключатся еще в следующем году", - подчеркнул он.

"Понятно, что для того, чтобы нам войти в эту систему, нам нужно не только наше желание и внутренняя готовность, нам нужно еще наличие потребностей и возможностей внутри региона, чтобы там были объемы, чтобы наши организации могли стать частью этой работы. И это, конечно, стратегически важное для нас направление, мы его будем продолжать", - отметил Савчук.

Кроме того, он сообщил, что РКК проводит обучение родственников людей, которые нуждаются в уходе. Речь идет о бесплатном обучении всех желающих навыкам и правилам родственного ухода, социально-бытовой адаптации в формате мастер-классов. В 2024 году более 53 тыс. человек в 93 учебно-методических центрах прошли эти мастер-классы.

Председатель РКК отметил, что форум "Здесь помогают" проводится впервые, на одной площадке удалось собрать сразу обширный состав как со стороны представителей органов государственной власти, так и коллег из социально ориентированных НКО. "Уверен, что этот форум станет хорошей площадкой для обмена опытом и лучшими практиками", - заключил он.