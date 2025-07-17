Уточняется, что бюро войдет в состав участников государственной системы бесплатной юридической помощи

СТАВРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Государственное юридическое бюро откроют на Ставрополье для повышения эффективности и доступности оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в думе региона.

"Краевые законодатели одобрили создание на Ставрополье государственного юридического бюро. Это стало возможным после принятия изменений в закон, регулирующий вопросы оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края. Решение призвано повысить эффективность и доступность оказания бесплатной юридической помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бюро войдет в состав участников государственной системы бесплатной юридической помощи. В штате бюро будут работать пять человек.

"Создание на Ставрополье государственного юридического бюро является значимым шагом в развитии системы правовой поддержки населения. Бесплатная юридическая помощь - реальный инструмент помощи для каждого жителя края, который в ней нуждается", - приводятся в сообщении слова председателя краевой думы Николая Великданя.

Финансирование создаваемой структуры предусмотрено в бюджете региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.