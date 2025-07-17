Гости фестиваля смогут совершить виртуальное путешествие по рекам, озерам, водопадам и водохранилищам Горного Алтая, Дагестана, Карелии, Ленинградской и Иркутской областей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство водных ресурсов с 18 по 20 июля представит на VI фестивале Русского географического общества "Чудеса России" в московском парке "Зарядье" кинотеатр виртуальной реальности и эколого-просветительские фильмы в формате 360 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Фестиваль РГО уже много лет собирает вместе научное и культурное сообщество страны. Участие Росводресурсов в этом мероприятии - это не только возможность рассказать о важности рационального водопользования, но и шанс выстроить живой диалог с представителями смежных сфер деятельности", - заявил советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш, чьи слова приводятся в сообщении.

Рядом с медиацентром парка "Зарядье" расположится кинотеатр виртуальной реальности от Росводресурсов. VR-ролики о водных объектах - часть программы агентства по экологическому просвещению населения. Гости фестиваля смогут совершить виртуальное путешествие по рекам, озерам, водопадам и водохранилищам Горного Алтая, Дагестана, Карелии, Ленинградской и Иркутской областей. Видеоэкскурсии для посетителей проведут известные ведущие, комментаторы и артисты.

Кроме того, Разбаш примет участие в круглом столе "Развитие туристического и культурного потенциала регионов России", который состоится 18 июля в штаб-квартире РГО в Москве. Круглый стол посвящен влиянию культурных, просветительских и экологических проектов на социально-экономическое развитие территорий, включая повышение уровня жизни, создание условий для экономического роста, обеспечение занятости и решение инфраструктурных проблем.

Фестиваль Русского географического общества - ежегодное культурно-просветительское мероприятие, направленное на популяризацию географии, экологии и национального наследия России. В программе с 12 по 20 июля - фотовыставки, лекции, мастер-классы, этнокультурные зоны, кинопоказы, образовательные активности и выступления музыкальных коллективов.