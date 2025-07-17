В Минздраве отметили, всего в области проживают почти 28 тыс. почетных доноров

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Почти 310 человек в Московской области получили звание "Почетный донор России" с начала 2025 года. Всего этим званием обладают около 28 тыс. жителей региона, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Благодаря отзывчивым и ответственным людям наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами. Человек, регулярно сдающий кровь и ее компоненты, может быть удостоен звания "Почетный донор России". С начала года в регионе такое звание получили 307 человек. Напомню, что в нашем регионе предусмотрены ежегодные выплаты и региональные меры социальной поддержки для почетных доноров", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Московской области Людмилу Болатаеву.

В Минздраве отметили, всего в Московской области проживают почти 28 тыс. почетных доноров. Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией, непосредственно в учреждении службы крови перед кроводачей. Чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов. Более подробно ознакомиться с правилами присвоения звания "Почетный донор России" можно на сайте Московского областного центра крови.

"Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 08:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови 8 (495) 3057700", - уточнили в пресс-службе.