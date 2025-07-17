На Ставрополье намерены ликвидировать еще 59 свалок

Регион включается в новый президентский нацпроект "Экологическое благополучие", сообщил губернатор области Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья запланировали ликвидацию 59 свалок в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Ставрополье включается в новый президентский нацпроект "Экологическое благополучие". Он начал работать в этом году, заменив нацпроект "Экология", который помог решить немало экологических проблем. Так, за 7 лет мы ликвидировали 120 свалок. По итогам в Пятигорске, Кисловодске, Светлограде, Нефтекумске и Лермонтове удалось вернуть в оборот 57 га земель", - написал Владимиров.

Он отметил, что на данный момент специалисты работают над устранением свалки у горы Развалка в Железноводске.

"Рассчитываем, что новый нацпроект поможет ликвидировать еще 59 свалок. Предложения уже направили в Минприроды России", - добавил Владимиров.