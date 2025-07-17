Для безопасного перемещения животных будет привлечен специалист по вакцинированию

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Областная прокуратура взяла под контроль ситуацию по спасению двух лосей с территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о нахождении двух лосей, которые не могут самостоятельно выбраться с территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева. Истринской городской прокуратурой и комитетом лесного хозяйства Московской области во взаимодействии с сотрудниками МЧС в настоящее время принимаются меры по спасению животных", - говорится в сообщении. Также там отметили, что при необходимости будет привлечен специалист по вакцинированию для безопасного перемещения лосей.

"Истринская городская прокуратура взяла под контроль соблюдение специальными службами требований, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья животных", - заключили в прокуратуре.

В комитете лесного хозяйства Московской области ТАСС сообщили, что спасение животных планируется в четверг. "Наше управление Госохотнадзора занимается этим. Сегодня будем доставать [лосей]", - рассказал собеседник агентства, отметив, что животные чувствуют себя хорошо.