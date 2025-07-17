В Екатеринбурге могут пересмотреть техническую базу для уборки улиц

Также обратят внимание на укомплектованность штатов коммунальных служб специалистами и на более придирчивую оценку работы чиновниками, заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Техническая база для уборки улиц Екатеринбурга должна быть пересмотрена с учетом возрастающих требований жителей на чистоту. Также необходимо обратить внимание на укомплектованность штатов специалистами, на более придирчивую оценку работы чиновниками. Такое мнение высказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции в рамках XV Уральского медиафорума.

Тема уборки городских территорий Екатеринбурга является актуальной на протяжении нескольких лет. Жители города и блогеры придумали ему название "Грязьбург", а в начале апреля 2016 года на въезде в город на дорожном знаке "Екатеринбург" неизвестный арт-художник написал "Грязьбург".

"Требования у нас, у жителей и у СМИ, - абсолютно правильно и разумно - повышаются. <…> Мы должны начать <…> не замыленными глазами, в хорошем смысле слова пытливо и "предвзято" пытаться найти проблему, те моменты, которые выглядят нехорошо - это вопрос взгляда чиновников на то, что их окружает. <…> Второе, мы четко должны понимать, мы же не будем убирать лопатами, косами и так далее, конечно же, должна появиться и база - имею в виду технику, <…> чтобы прибирать иначе. И третье - конечно же, укомплектованность специалистами. <…> Конечно же, администрация тоже будет перестраиваться, <…> на это внимание будет соответственное", - сказал он в ответ на вопрос об уборке улиц в Екатеринбурге.

Паслер поделился, что и сам в случае замеченной недоработки в уборке улиц может остановиться, сфотографировать и отправить кадр главе города со словами "Это что?". Он подчеркнул, что вопрос чистоты - один из главнейших для властей всех муниципалитетов региона, а областного центра - тем более. "Если мы говорим о том, что что-то должно поменяться кардинально, то чудес не бывает. <…> Для этого всего <…> должны произойти изменения в головах", - сказал он.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял о кадровых перестановках для решения проблем с уборкой города и повышения качества его содержания, чтобы жители и гости города не называли его "Грязьбургом".