К благодарственным письмам главы Мурманской области представили 26 человек

МУРМАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил благодарности и благодарственные письма сотрудникам МЧС, проводившим поиск и спасение людей в сложных метеоусловиях в Ловозерском районе региона и в горном массиве Хибины в ходе трейл-забега, где погибли двое спортсменов, передает корреспондент ТАСС.

"Люди, занимающиеся подобной работой, должны быть отмечены и быть примером того, как в любых погодных условиях биться для того, чтобы решить задачу. Огромное вам за это спасибо. Задача выполнена, это все результат вашей подготовки и слаженности", - сказал Чибис, приветствуя спасателей.

Всего к благодарностям и благодарственным письмам главы Мурманской области представлены 26 человек, среди которых спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, аттестованные спасатели создаваемой аварийно-спасательной службы города Кировска, а также водители и фельдшер спортивно-оздоровительного комплекса "Горняк".