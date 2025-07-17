Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что все системы жизнеобеспечения функционируют штатно

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Электроснабжение в Калининградской области, нарушенное утром в четверг в некоторых районах, восстановлено полностью, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

"Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены. Напряжение в сети полностью восстановлено", - написал он.

Губернатор уточнил, что все системы жизнеобеспечения функционируют штатно. В 10:40 местного времени (11:40 мск) все были подключены.

"Если у кого-то сохраняются проблемы с электроснабжением, просьба обращаться в диспетчерские службы "Россетей" по номеру 8 800 220 0 220", - написал Беспрозванных.