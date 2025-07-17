Глава города Елена Кобзева сообщила, что пока к размещению гостей доступны только 92 места

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Число мест размещения в гостиницах и санаториях Лермонтова на Ставрополье увеличится до 1,5 тысяч. Об этом сообщила глава города Елена Кобзева.

"Общее количество мест размещения вместе с санаториями и гостиницами составит порядка 1,5 тыс. человек. Такое серьезное кратное увеличение", - сказала Кобзева в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По ее словам, сейчас в гостиницах города к размещению гостей доступны лишь 92 места.

"Планируется, что [в особой экономической зоне] к 2030 году будет построено порядка четырех гостиниц и шести санаториев. Мы все-таки хотим тоже развиваться как город-курорт", - добавила Кобзева.