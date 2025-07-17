В столице выбрали лучшие события проекта "Лето в Москве"

В пятерку лидеров вошли музыкальные выступления и театральные представления

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москвичи выбрали наиболее интересные события в рамках проекта "Лето в Москве", это, в том числе, мастер-классы и викторины. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Самыми популярными стали мероприятия для семей с детьми: мастер-классы, игры и викторины. На втором месте - кинопоказы и лекции, на третьем - уроки кулинарии, ярмарки и состязания шеф-поваров", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли музыкальные выступления и театральные представления: концерты, спектакли, творческие вечера и занятия по актерскому мастерству. Также граждане активно голосовали за исторические квизы, спортивные соревнования, тренировки и фестивали. Всего для голосования было доступно 14 тематических направлений.

В пресс-службе добавили, что одним из победителей в театральной сфере является международный фестиваль "Театральный бульвар", в сфере кино горожане сделали выбор в пользу летних показов в парках и зонах отдыха. В тематике истории первое место занял фестиваль "Времена и эпохи", на втором месте - "Усадьбы Москвы". Среди благотворительных мероприятий лидером стала акция "Москва помогает". Кроме того, пользователи оценили программу цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник". Больше всего голосов собрали показательные выступления с собаками, открытые уроки по дрессировке, лекции ветврачей и советы по уходу за животными.