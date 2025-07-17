Сейчас программа "Модернизация школьных систем образования" предусматривает как однолетний, так и двухлетний циклы работ

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали инициативу об установлении единого двухлетнего срока капитального ремонта школ в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования". Соответствующее обращение парламентарии приняли в адрес министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщается в Telegram-канале заксобрания.

"Законодательное собрание Карелии приняло обращение к Министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением установить единый двухлетний срок для капитального ремонта школ в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования". Сейчас программа допускает как однолетний, так и двухлетний циклы работ", - сказано в сообщении.

В тексте документа говорится, что большинство школьных зданий в республике построено 40-60 лет назад, им нужен масштабный ремонт. Провести такие работы за один год, а часто за летние каникулы, довольно сложно. К тому же в процессе ремонта регулярно выявляются скрытые дефекты конструкций, что увеличивает сроки. Удаленность объектов также усложняет процесс. Из-за этого возникают проблемы с заключением контрактов, а подрядчик позднее приступает к работам.

В парламенте добавили, что в 2025 году по однолетнему и двухлетнему циклам в Карелии ремонтируют 14 школьных зданий.