В конце июня в регионе от отравления умерли двое детей

САРАТОВ, 17 июля. /ТАСС/. Медики выписали из больницы девочку, выжившую после отравления в поселке Ровное Саратовской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков во время брифинга.

"Она выписана", - сказал глава ведомства.

Министр отметил, что девочка находится в состоянии ближе к удовлетворительному. Ее жизни ничего не угрожает. "Пока информации о том, чем отравились, нет. Еще результаты нам не пришли, все продолжается [неофициальная версия] с тутовником", - пояснил Дудаков.

В конце июня в прокуратуре региона сообщали о госпитализации троих детей с признаками отравления. Один ребенок находился в бессознательном состоянии и в тот же день умер. Позже в больнице умер второй ребенок. В связи со случившимся следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).