Директор многопрофильного Дворца культуры города Лермонтова Юлиана Важничия отметила, что планируется участие не менее 15 участников специальной военной операции

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Порядка 100 школьников Ставрополья примут участие в военно-тактической игре "Штурм памяти". Практическую часть с ними проведут участники специальной военной операции (СВО), сообщила директор многопрофильного Дворца культуры города Лермонтова Юлиана Важничия.

"Готовится военно-тактическая игра "Штурм высоты". Порядка ста школьников пройдут образовательную программу по ведению тактической ведению боевых мероприятий с участниками специальной военной операции. Сейчас ведутся переговоры, чтобы мы отработали это на специализированных площадках, чтобы ребята почувствовали, как идет подготовка для того, чтобы реализовывать комплекс мероприятий именно в формате ведения боя. И <...> после организации образовательной части, что немаловажно, ребята отработают именно навыки взаимодействия в тактических группах, нападения, даже отступления, перестроения", - сказала Важничия в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По ее словам, планируется участие не менее 15 участников специальной военной операции.

"Мы тоже сформируем команду, пригласим депутатов, все будем учиться, на самом деле. Очень важно осознавать не просто на бумаге или как-то там по фильмам, ну или облачно представлять, а именно когда ты отработал и вышел на определенные условия, которые были созданы, воссозданы и организованы, и уже с соперником один на один отработал уже практику", - добавила Важничия.