Из Москвы самолеты будут летать три раза в неделю, из Сургута и Тюмени - один раз в семь дней

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair планирует возобновить рейсы в Геленджик с 28 июля из Москвы, Сургута и Тюмени. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте аэропорта Геленджик в разделе "Сезонное расписание".

Так, рейс по направлению Москва (Внуково) - Геленджик планируется с 28 июля по 30 сентября три раза в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам. Из Сургута и в обратном направлении рейсы планируются с 30 июля по 22 октября один раз в неделю - по средам, а из Тюмени - по субботам со 2 августа по 27 сентября. Стоимость билетов не указана.

В пресс-службе Utair вопросы ТАСС о возобновлении рейсов оставили без комментариев.

Возобновление работы аэропорта

Аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщили ранее в Росавиации. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.