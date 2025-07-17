В правительстве региона сообщили, что нововведения коснутся предпринимателей и организаций, занимающихся народными художественными промыслами и сохранением культурного наследия, представителей арт-индустрии, СМИ, кино, музыки и других видов искусства

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Карелии поддержали инициативу о предоставлении доступа к господдержке представителям малого и среднего бизнеса в области креативных индустрий. Об этом сообщили в правительстве республики.

Нововведения коснутся предпринимателей и организаций, занимающихся народными художественными промыслами и сохранением культурного наследия, представителей арт-индустрии, СМИ, кино, музыки и других видов искусства. Для них на региональном уровне предусмотрят меры поддержки материального и нематериального характера.

"Сегодня депутаты законодательного собрания Карелии поддержали инициативу главы республики Артура Парфенчикова о расширении перечня сфер субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на региональную господдержку. Такой возможностью теперь смогут воспользоваться представители креативных (творческих) индустрий - соответствующие изменения внесены в закон "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия", - сказано в сообщении.

Парфенчиков добавил в Telegram-канале, что властям и предпринимательскому сообществу предстоит определить, какая именно помощь потребуется. Это станет следующим шагом работы по развитию креативных индустрий, которые должны играть более значимую роль в экономике страны. Соответствующую задачу ранее поставил президент России Владимир Путин, отметил глава региона.

В правительстве добавили, что на уровне республики меры господдержки субъектов МСП уже распространяются на такие сферы, как образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм и другие направления.