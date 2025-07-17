Здание Красногорского колледжа капитально отремонтируют в 2026 году

Все работы на объекте будут завершены в 2026 году, отметили в министерстве строительного комплекса Московской области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Здание Красногорского колледжа на Речной улице обновят в рамках программы капитального ремонта объектов образования. Контракт на проведение работ уже заключен, сообщили в пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области в четверг.

"Определен подрядчик выполнения работ по капитальному ремонту здания ГБПОУ МО "Красногорский колледж" на улице Речная. Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт заключен с ООО "СТК". В рамках технического задания в здании учебного корпуса планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование. "Завершат все работы на объекте в 2026 году", - заверили в министерстве.