В оперативных службах сообщили, что животные смогли подняться по земляному откосу и ушли в лес

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных и природоохранных служб помогли выбраться двум молодым лосям, которые застряли на бетонной плотине в Истре. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Природоохранные и коммунальные службы помогли лосям спуститься с плотины в канал, они уплыли. Ниже по течению они смогли подняться по земляному откосу и ушли в лес", - сказал собеседник агентства.

Информация о нахождении двух лосей, которые не могут самостоятельно выбраться с территории водохранилища в поселке гидроузла имени Куйбышева в Истре, была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. Подмосковная прокуратура приняла меры по их спасению. Соблюдение специальными службами требований, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья животных, контролирует истринская городская прокуратура.