Срок наказания составит до трех лет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о лишении свободы до 3 лет за организацию деятельности по передаче иным лицам номеров и данных для входа в личные аккаунты на различных информационных ресурсах.

Поправка принята ко второму чтению законопроекта о введении уголовного наказания за незаконное осуществление следственных действий на территории России. Уголовный кодекс РФ дополняется новыми статьями 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ) и 274.5 (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). Максимальным наказанием за такие преступления может стать лишение свободы до 3 лет.