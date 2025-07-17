Пушков прокомментировал слова мэра Львова об обмене останков советских воинов

Это предложение не может вызвать ничего, кроме оторопи, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Предложение мэра Львова обменять эксгумированные останки советских воинов с "Холма Славы" на украинских военных не может вызвать ничего, кроме оторопи, власти Украины не придерживаются общечеловеческих норм. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с "Холма Славы" на украинских военных. Соответствующее предложение опубликовано в его Telegram-канале.

"Нет тех общечеловеческих норм [на Украине], которые регулируют поведение государств и их руководителей даже в условиях войны. <...> Украина - страна, где исчезла какая-либо система ценностей. Когда не существует запретов. Не существует табу. Можно выступить с любым предложением и оправдать все, что угодно. Это характерная тенденция для тех, кто пришел к власти на Украине в 2014 году. И отсюда вот такого рода предложения, которые, кроме оторопи, ничего не могут вызвать", - сказал Пушков на пресс-конференции.