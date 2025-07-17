В Нальчике восстановили подачу света и воды после обильных осадков

Обесточенными были более 30 улиц

НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Энерго- и водоснабжение, подачу которых прекратили из-за последствий непогоды, восстановили в столице Кабардино-Балкарии, сообщили ТАСС в администрации Нальчика.

"В результате неблагоприятных погодных явлений более 30 улиц города оказались обесточенными. В настоящее время электроснабжение полностью восстановили", - пояснили ТАСС в мэрии столицы республики.

Также накануне вечером восстановили работу всех водозаборов. Городские службы очистили проезжие части и пешеходные зоны от поваленных деревьев и веток, восстановили функционирование светофоров и частично уличного освещения.

16 июля около 15:00 (мск) в городе Нальчике прошли несколько неблагоприятных погодных явлений: гроза с ветром, сильный ливень. В результате были повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Несколько машин упали в траншеи для канализации на ремонтируемых улицах. Пострадавших нет.

Сложные погодные условия, по прогнозам синоптиков, сохраняется и в ближайшие дни.