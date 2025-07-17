По словам мэры столицы, часть учеников перейдет в новое здание школы №967 из старой школы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание школы №967 на Полярной улице на северо-востоке столицы и сообщил о его открытии к 1 сентября 2025 года.

"По подготовке школ работает огромное количество людей - и учителя, и коммунальщики, и строители, десятки тысяч людей. Как раз сейчас у нас самый пик подготовки, когда середина лета. Строим новые школы, ремонтируем", - сказал Собянин.

По его словам, часть учеников перейдет в новое здание школы №967 из старой школы. "Там будет проведена реконструкция школы, и после реконструкции сможете вернуться обратно, кто пожелает. Кто не пожелает - останутся здесь", - отметил мэр.

"Здесь [в новом здании школы №967] есть все для хороших, качественных занятий: медиаклассы, лаборатории, просторные светлые классы и аудитории, спортзалы. Даже свой театр организовали", - добавил Собянин.

Мэр сообщил, что строители все закончат, и 1 сентября ученики смогут пойти в новую школу.

Строительство нового школьного здания было начато в феврале 2022 года и завершено в июле 2025-го. Финансирование осуществлено за счет частного застройщика ЖК "Полярная 25", реализующего проект создания современного жилого квартала с образовательной инфраструктурой. Помимо школьного здания, в него войдут два детских сада на 520 детей. Новый учебный корпус будет безвозмездно передан инвестором в систему образования Москвы и войдет в комплекс школы №967. В трехэтажном здании площадью порядка 24,7 тыс. кв. м создано комфортное и безопасное образовательное пространство, включая безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, здесь будут лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, спортивные залы и другое. На пришкольной территории обустроено спортивное ядро: стадион с беговой дорожкой и прыжковой ямой, площадки для занятий игровыми видами спорта (баскетбол, футбол, волейбол) и гимнастикой, площадка для сдачи норм ГТО. Рядом со школой организована учебно-опытная часть и площадка для проведения занятий на свежем воздухе.

Строительство объектов образования в столице

В Москве с 2011 года построено 668 объектов образования, включая 464 детских сада и 204 школы, в том числе с дошкольными группами. Из них за счет городского бюджета построено 332 объекта, за счет внебюджетных средств - 336.

В 2025 году свои двери для учащихся должны открыть 52 объекта образования - 28 школ, в том числе с дошкольными группами, и 24 детских сада. Из них за счет городского бюджета будет построено 18 объектов, за счет внебюджетных средств - 34 объекта.

34 новых объекта образования примут учеников 1 сентября 2025 года. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 13 зданий. В целом, в планах до 2027 года - строительство порядка 200 новых объектов образования.