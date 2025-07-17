Размер штрафа может составить от 3 до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 5 тыс. рублей за нарушение особого режима специального объекта Вооруженных сил РФ.

Документ был внесен в июне текущего года группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым в качестве проекта - спутника законопроекта о безопасности специальных объектов Вооруженных сил РФ. В связи с наличием проектируемых норм, определяющих особый режим специального объекта, предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новым составом административного нарушения.

Так, за нарушение особого режима специального объекта ВС РФ предлагается установить штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается, что протоколы о задержании по указанным правонарушениям будут составляться военнослужащими военной полиции и другими военнослужащими ВС РФ. Также, согласно документу, составление протоколов, задержание и доставление по таким делам будет осуществляться военнослужащими ВС РФ за счет средств Минобороны РФ без привлечения дополнительных средств из федерального бюджета. Кроме того, предлагается установить, что дела об административных правонарушениях будут рассматриваться судами.