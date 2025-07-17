Мероприятие проводит Терское казачье войско

НАЛЬЧИК, 17 июля. /ТАСС/. Всероссийский слет казачьей молодежи "Слава Богу, мы казаки" собрал в Кабардино-Балкарии более 150 активистов из разных регионов. В течение трех дней молодые люди будут учиться проектной деятельности и изучать традиционные быт и культуру казаков, сообщили ТАСС организаторы.

Форум проходит в станице Екатериноградской в Прохладненском районе КБР. Он собрал активистов из Ставропольского края, Республики Северная Осетия, Санкт-Петербурга, Ростовской и Московской областей. Всего более 150 человек.

"Наш слет стал в этом году межрегиональным. Также значительно увеличилось количество участников, по сравнению с прошлым годом, когда он впервые прошел в Кабардино-Балкарии. Планируется проектное обучение молодежных казачьих обществ - эксперты научат правильно писать и защищать грантовые проекты и, конечно, покажем сам быт и культуру казаков", - рассказал информагентству начальник отдела поддержки добровольчества, патриотического воспитания и взаимодействия с муниципальными органами Министерства по делам молодежи КБР Ахмед Коготыжев.

Слет проводит Терское казачье войско при поддержке Министерства по делам молодежи КБР по программе комплексного развития молодежной политики

"Регион для молодых" и Фонда президентских грантов. Для участников подготовили образовательные программы и спортивные мероприятия. Состоятся соревнования по военизированным эстафетам, встречи с участниками СВО. Также запланированы мастер-классы по традиционным казачьим искусствам, полевая кухня, ярмарка и выставка.

Межрегиональный слет казачьей молодежи продлится в Кабардино-Балкарии до 20 июля.