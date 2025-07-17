В МЧС рассказали, как спастись, если при купании свело конечности

Начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Москве Владимир Черепков напомнил, что в Москве открыто семь зон, где можно купаться

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Одной из главных причин ЧП при купании людей на природе являются ситуации, связанные с судорогой конечностей, рассказал журналистам начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Москве Владимир Черепков.

"Основная нештатная ситуация на воде - это когда сводит руки или ноги. Чаще всего это происходит в необорудованных местах для купания", - сказал он.

Спасатель посоветовал, если при плавании сводит руки, то нужно грести ногами, а если сводит нижние конечности, то руками. В это время нужно кричать о помощи.

По статистике чаще всего к гибели на воде приводит алкогольное опьянение, купание в необорудованных для этого местах, нарушения при эксплуатации маломерных судов и использование средств активного отдыха в непредназначенных для них местах. Черепков напомнил, что в Москве открыто семь зон, где можно купаться. Остальные места небезопасны либо из-за грязной воды, либо из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к пляжам.

Всего с начала купального сезона в городе помощь на воде была оказана более 100 людям, 80 из которых были спасены.