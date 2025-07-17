За этот год более 600 молодых людей побывали на различных форумах и площадках в РФ, сообщил статс-секретарь Госкомспорта республики Идрис Кара-Осман-оглы

СУХУМ, 17 июля. /ТАСС/. Госкомитет по делам молодежи и спорта Абхазии приступил к формированию делегации для участия в предстоящем в сентябре в Нижнем Новгороде слете Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщил статс-секретарь Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) Дмитрий Иванов на встрече с вице-премьером, и.о. председателя Госкомспорта Абхазии Таращем Хутабой пригласил республику на слет и сказал, что там с удовольствием будут ждать делегацию молодежи из Абхазии.

"Мы поедем в Нижний Новгород на слет, в котором будет участвовать более 2 тыс. человек. Сейчас мы формируем делегацию, и она на должном уровне представит Республику Абхазия на этом значимом молодежном форуме", - сказал он.

Кара-Осман-оглы отметил, что в Сухуме состоялась встреча абхазских молодежных организаций с представителями российских АНО "ДВФМ", "Больше, чем путешествие", Всероссийского студенческого корпуса спасателей, ФГАУ "Ресурсный молодежный центр". "Посыл встреч один - взаимодействие и сотрудничество в сфере молодежной политики. Постараемся найти точки соприкосновения, полезные для нашей молодежи, наши российские коллеги предлагают интересные проекты, наша задача - все это развивать. У нашей молодежи появится возможность участвовать в различных проектах и вовлечь в это больше людей", - отметил он и назвал наиболее интересными проекты в области образования и волонтерского движения.

Кара-Осман-оглы сказал, что в течение 2025 года более 600 молодых людей из Абхазии побывали на различных площадках в РФ.