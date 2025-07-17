В пресс-службе регионального парламента сообщили, что эту меру приняли для снижения детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращения гибели на дорогах детей

КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана приняли изменения в действующее законодательство, ограничивающие продажу бензина несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Ограничения продажи несовершеннолетним автомобильного бензина устанавливаются в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращения гибели на дорогах детей, выезжающих на дороги общего пользования на технических средствах передвижения - мопедах, квадроциклах, питбайках и другом мототранспорте", - говорится в сообщении.

Исключение составит розничная продажа автомобильного бензина при заправке транспортного средства лицам, достигшим 16-летнего возраста, которые имеют право на управление им.

Как пояснила председатель парламентского комитета по социальной политике Светлана Захарова, одновременно предлагается установить административную ответственность за несоблюдение этого ограничения. Для граждан штраф предусмотрен в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 150 тыс. рублей.

По информации управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану, количество дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и несовершеннолетних в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 40%. По данным ведомства, в результате подобных ДТП в 2023 году погиб один ребенок в возрасте до 16 лет, в 2024 году - три ребенка. По состоянию на 25 июня 2025 года в регионе произошло 15 ДТП с участием детей до 16 лет.