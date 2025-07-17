Председатель профильного комитета Алексей Хейфец назвал эту проблему крайне актуальной

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали инициативу о проверке на зависимость от алкоголя при восстановлении водительских прав. Соответствующее обращение парламентарии приняли в адрес первого зампредседателя правительства России Дениса Мантурова, передает корреспондент ТАСС.

Группа депутатов карельского парламента предложила ввести дополнительные условия для возврата водительских прав - это профилактические и лечебные мероприятия, которые подтверждают готовность управлять транспортом, в первую очередь - отсутствие психологической и физической зависимости от алкоголя.

"Водитель, лишенный водительских прав, должен выполнить три пункта. Оплатить все административные штрафы, сдать повторно теоретический экзамен и принести стандартную справку об отсутствии противопоказаний к вождению. Наше предложение - дополнить третий пункт рядом профилактических и при необходимости лечебных процедур в соответствии с государственным наркологическим стандартом. Человек должен пообщаться с психологом, пройти определенное тестирование и так далее", - сказал перед голосованием председатель профильного комитета Алексей Хейфец.

При разработке инициативы депутаты провели несколько консультаций с врачами и представителями наркологических служб. По словам Хейфеца, проблема крайне актуальна. В России за пять месяцев 2025 года водители, восстановившие права, совершили 17 тыс. преступлений в состоянии опьянения. Все это привело к авариям, травмам и гибели людей, в том числе детей.