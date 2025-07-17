Коми присоединилась к стандарту креативных индустрий АСИ

Директор агентства Светлана Чупшева отметила, что для реализации стандарта в регионе создадут экспертную группу из местных представителей креативного сообщества

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Республика Коми стала 59-м регионом, подписавшим с Агентством стратегических инициатив (АСИ) соглашение о внедрении регионального стандарта развития креативных индустрий. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"К стандарту развития креативных индустрий присоединился 59-й регион - Республика Коми. Встретились с врио главы Республики Коми Ростиславом Эрнстовичем Гольдштейном, подписали сразу два соглашения - о партнерстве в социально-экономической сфере и о внедрении нашего регстандарта развития креативных индустрий", - написала она в Telegram-канале.

Чупшева также отметила, что для реализации стандарта в регионе создадут экспертную группу из местных представителей креативного сообщества, которая поможет адаптировать инициативы АСИ. "Наша цель - определить точки роста и механизмы взаимодействия со смежными отраслями. Ведь именно на стыке направлений - будь то кино, издательская деятельность, анимация, архитектура или дизайн - рождаются наиболее интересные и перспективные проекты", - добавила она.

Глава агентства также напомнила, что такие региональные экспертные группы уже созданы в 49 субъектах, а в 39 регионах определены опорные организации в сфере развития креативной экономики. Кроме того, Чупшева сообщила, что в рамках совместной работы также договорились о донастройке программ по поддержке семьи, рождаемости и многодетности в Республике Коми.

О стандарте

Региональный стандарт развития креативных индустрий разработан АСИ по поручению президента РФ. Он представляет комплекс практических решений для создания региональной системы развития креативных индустрий в виде 12 шагов. Стандарт охватывает весь спектр финансовых и нефинансовых инструментов поддержки креативных компаний региона. В их числе - аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику субъекта, формирование системы подготовки креативных кадров, разработка региональных мер поддержки таких компаний, повышение спроса на их продукцию, создание инфраструктуры.