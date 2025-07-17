В церемонии приняли участие глава региона Сергей Меликов и депутат Госдумы Хизри Абакаров

МАХАЧКАЛА, 17 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков передал семье подполковника Султана Сулейманова, погибшего в зоне СВО, звезду Героя России. В официальной церемонии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, депутат Госдумы Хизри Абакаров, передает корреспондент ТАСС.

"Он был настоящим боевым офицером, достойным сыном своего народа, готовым прийти на помощь в трудную минуту. Это пример для подражания, образец чести и достоинства. Он - воплощение лучших качеств истинного воина, готового встать на защиту своей земли, своего народа и своего будущего. Султан доказал, что такие понятия, как честь, отвага и преданность долгу - не просто слова", - сказал Кочетков о Сулейманове.

В свою очередь Меликов заявил, что офицер Сулейманов обладал важным качеством - умением всегда беречь подчиненных.

"Я хотел бы выразить искренние соболезнования, разделить боль утраты с родными и близкими нашего героя. Символично, что сегодня наша встреча проходит в зале Дома Дружбы, который олицетворяет наш Дагестан - многонациональный, братский и единый. Именно Дагестан защищал ваш сын. Это имеет огромное значение. Видимо, те слова, которые он произнес на первом курсе, принимая военную присягу, он сохранил до своего последнего вздоха. Вечная ему память", - добавил Меликов.

Сулейманов родился в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Он стал 14-м дагестанцем, удостоенным с начала СВО высшего воинского звания Героя России. Незадолго до гибели получил звание подполковника, командовал штурмовым отрядом.