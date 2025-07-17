Речь идет об изменениях для обеспечения возможности финансирования инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на участках, не являющихся общественными территориями для их благоустройства

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину с предложением внести в Градостроительный кодекс РФ изменения для обеспечения возможности финансирования инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на участках, не являющихся общественными территориями для их благоустройства.

"Не могут потратить средства, выделяемые из федерального бюджета, на отдельные виды работ, поскольку в Градостроительном кодексе отсутствуют закрепленные понятия таких работ в отношении объектов благоустройства. Аналогичные сложности возникают и при организации процедуры строительного контроля, необходимого для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации", - прокомментировал принятый в ходе сессии текст обращения председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Существующие законодательные коллизии связаны с благоустройством земельных участков, не являющихся общественными территориями. Так депутаты Кубани просят распространить на них нормы о проведении инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, а также строительного контроля для того, чтобы такие участки возможно было благоустраивать.

Бурлачко пояснил, что такое совершенствование законодательства будет способствовать повышению эффективности работ по благоустройству, устранению существующих барьеров при преображении населенных пунктов.