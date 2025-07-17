После запуска объекта вода будет поступать в дома жителей Углегорска и Енакиева бесперебойно, сообщила гендиректора Фонда развития территорий Василия Купызина

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Водоснабжение свыше 55 тыс. жителей Углегорска и Енакиева в ДНР улучшат за счет обновления водовода до конца года, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий (ФРТ).

"В Енакиеве ДНР специалисты прокладывают водопровод от фильтровальной станции до города Дебальцево. Он обеспечит надежным водоснабжением более 55 тыс. жителей Углегорска и Енакиева", - сказано в сообщении.

Отмечается, что его протяженность превышает 6,4 км, уже проложено около 4,8 км. Одновременно с укладкой труб устанавливают запорную арматуру. Работы намерены завершить в конце года.

"После запуска объекта вода будет поступать в дома жителей Углегорска и Енакиева бесперебойно, что повысит качество предоставления услуги водоснабжения", - приводит пресс-служба слова гендиректора ФРТ Василия Купызина.

В марте в правительстве ДНР сообщили, что ситуация с водоснабжением Енакиева самая сложная в региона. Вода подается по графику один раз в три-четыре дня на фоне перебоев, возникших по вине Киева.