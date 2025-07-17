Лидерами по укомплектованности судейского корпуса являются Рязанская, Липецкая, Курская, Архангельская, Пензенская области и Ненецкий автономный округ, сообщил гендиректор Судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Больше всего вакантных должностей судей в России на Чукотке, в Якутии, Калининградской области и Крыму. Об этом сообщил гендиректор Судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов.

"В 1-м полугодии 2025 года наибольшее количество вакансий - в Чукотском автономном округе, Якутии, Калининградской области, Крыму, Калмыкии и на территории новых субъектов РФ", - озвучил он данные о наличии вакантных должностей судей на семинаре-совещании председателей квалификационных коллегий судей субъектов РФ.

"Лидеры по укомплектованности судейского корпуса - Рязанская, Липецкая, Курская, Архангельская, Пензенская области и Ненецкий автономный округ. В этих субъектах РФ вакантные должности практически отсутствуют", - привели его слова в пресс-службе Судебного департамента.

Владислав Иванов отметил, что кадровый вопрос требует дополнительного внимания и совершенствования, и необходима "разработка конкретного механизма первичного подбора кандидатов в судьи и создания кадрового резерва".

В декабре прошлого года он сообщал, почти о 6,5 тыс. вакансий на должности судей или 19,8% от общего количества судей. В 2024 году некомплект судей увеличился: в арбитражных судах - на 29%, в судах общей юрисдикции - на 17%, среди мировых судей - на 13%.