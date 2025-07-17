Согласно законопроекту, в будние дни шуметь нельзя с 23:00 до 08:00, а также с 13:00 до 15:00

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Поправки в краевой закон об административных правонарушениях приняли в Краснодарском крае в ходе сессии Законодательного собрания региона, они вводят запрет на шум в будние дни с 23 часов вечера до 8 утра, а также с 13 до 15 часов дня, а в выходные - запрет будет действовать до 10 утра. За нарушение режима тишины вводится штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее в регионе действовал запрет на шум с 23 часов вечера до 7 утра.

"Бывает и так, что нормальному отдыху людей мешает и чрезмерный шум днем, а также в ранние утренние часы. По данному поводу от жителей края поступало немало обращений и к губернатору Кубани, и в Законодательное собрание. Руководствуясь этим и тем, что такие решения приняты в некоторых других регионах, мы предлагаем ввести новые ограничения по соблюдению покоя. Время тишины увеличится и с утра, и днем, а также дополнительно в выходные и в нерабочие праздничные дни", - сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В ходе обсуждения поправок председатель профильного комитета Андрей Горбань сообщил, что в будние дни шуметь нельзя будет днем с 13 до 15 часов и ночью с 23 часов до 8 часов утра, а также дополнительно с 8 до 10 часов утра в выходные и в нерабочие праздничные дни. Также законопроектом расширен перечень действий, которые нельзя совершать в указанное время. В него вошли: проведение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, работ по благоустройству территории и других работ с применением механических средств и технических устройств.

Согласно тексту законопроекта, опубликованного на сайте Заксобрания региона, при совершении такого нарушения на виновных будет накладываться штраф: на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. За совершение повторных нарушений штраф будут увеличен.

Законопроект вступит в силу с 1 сентября.