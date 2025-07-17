Глава Донецка Алексей Кулемзин отметил, что работы продолжаются

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Электроснабжение возобновлено первым абонентам Красногоровки, расположенной к западу от Донецка ДНР, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

"Продолжаем помогать населению освобожденной Красногоровки. Сегодня первые жители города уже получили электроэнергию. Работы в этом направлении продолжаются", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

В июне врио премьер-министра ДНР Андрей Чертков сообщил ТАСС, что рассчитывает в ближайшее время наладить стабильное электроснабжение Курахова, ранее он заявлял о планах восстановить за лето централизованное электроснабжение Авдеевки.

Красногоровка - небольшой город к западу от Донецка. Освобожден от ВСУ 10 сентября 2024 года. В мае в межведомственной рабочей группе штаба обороны республики сообщили ТАСС о восстановлении в городе мобильной связи.