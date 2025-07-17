Посольство России внимательно следит за этой ситуацией и находится в контакте с киргизской стороной по этому вопросу, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Демонтаж памятника русскому географу Петру Семенову-Тян-Шанскому в киргизском городе Балыкчы, вызвавший общественный резонанс, связан с передачей монумента на реставрацию, позже он будет установлен в новом месте. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Демонтаж связан с его передачей на реставрацию, а также неудобством расположения в связи с благоустройством окружающего городского пространства. И по окончании этой реконструкции монумент планируется установить в новом парке города", - сказала дипломат.

Как отметила Захарова, посольство России внимательно следит за этой ситуацией и находится в контакте с киргизской стороной по этому вопросу.