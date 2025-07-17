До места братского захоронения волонтерам пришлось порядка 3 км идти пешком из-за труднодоступной местности

МУРМАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Волонтеры общественного экологического проекта "Чистая Арктика" из разных регионов России отреставрировали братское захоронение 250 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в штабе проекта.

Братское захоронение воинов 1150-го стрелкового полка находится на высоте 233 сопки Афоня-Вара на восточном берегу озера Каккуринъярви, рядом с поселком Спутник в Печенгском районе Мурманской области, недалеко от границы с Норвегией. Местность труднодоступная, и волонтерам пришлось порядка 3 км идти пешком, неся с собой все строительные материалы для реставрации.

"В братской могиле, которую сегодня приводили в порядок наши добровольцы, захоронены более 250 советских солдат. Это те, кто ценой своей жизни не отступил ни на шаг и не пропустил на эту территорию фашистов. И таких захоронений еще очень много. В планах на этот год у нас постараться доехать до как можно большего количества могил, которые находятся в труднодоступных местах. Мурманская область - место, где проходили ожесточенные бои, и мы считаем своим долгом почтить память ее защитников", - сказал руководитель проекта Андрей Нагибин.

В штабе "Чистой Арктики" добавили, что дальше по планам у волонтеров уборка и реставрация на месте братского захоронения воинов Рестикентского пограничного полка 82-го пограничного отряда. Второй этап работ в Мурманской области запланирован на начало августа. Активисты приведут в порядок захоронения воинов 7-го и 15-го пулеметного батальона, братское захоронение советских воинов, погибших в боях с фашистами, а также благоустроят территорию братской могилы морских пехотинцев.

Проект "Чистая Арктика" стартовал в 2021 году и за это время существенно масштабировался. Сегодня к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Всего за четыре года в экспедициях проекта приняло участие 7,7 тыс. человек. Они собрали 19,8 тыс. тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация "Росатом". Генеральным информационным партнером - ТАСС.