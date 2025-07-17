По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, среднесуточная интенсивность движения по всей трассе М-11 "Нева" с начала 2025 года выросла на 5%

ТВЕРЬ, 17 июля. /ТАСС/. Около 4 млн проездов по северному обходу Твери на трассе М-11 зафиксировано с момента его запуска в июле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Открытие северного обхода Твери позволило соединить бесшовной скоростной связью две столицы, вывести транзитный транспорт за пределы населенных пунктов и значительно повысить комфорт для водителей и пассажиров. Кроме того, новый участок, ставший последним звеном, необходимым для формирования скоростных маршрутов с севера на юг и с запада на восток страны, дал мощный импульс развитию экономики регионов, логистики, автотуризма. Видим, что участок пользуется заслуженной популярностью среди автомобилистов. С момента запуска движения по нему пользователи совершили около 4 млн проездов", - сказал Хуснуллин.

По его словам, среднесуточная интенсивность движения по всей трассе М-11 "Нева" с начала 2025 года выросла на 5%. "Эта дорога находится в доверительном управлении госкомпании "Автодор", которая отметила 16-летие с момента своего создания. Она уделяет особое внимание созданию и развитию придорожной инфраструктуры, призванной обеспечить комфортные условия для водителей и пассажиров в пути", - сообщил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что на северном обходе Твери работают две крупнейшие в стране многофункциональные зоны дорожного сервиса. Площадь каждой из них превышает 1,5 тыс. кв. м.

Протяженность северного обхода Твери - чуть более 62 км. Это участок дороги высшей технической категории с четырьмя полосами движения, разделенными транспортными потоками и освещением на всем протяжении. Разрешенная скорость движения по обходу в летнее время составляет 130 км/час.