На тазобедренных суставах число операций вырастет с 300 до 500 в год, а на коленном суставе со 150 до 250, сообщил заведующий отделением травмы и ортопедии городской клинической больницы Ренат Суюнов

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Количество операций по эндопротезированию тазобедренного сустава планируют увеличить с 300 до 500 операций в год и по эндопротезированию коленного сустава со 150 до 250 операций в год осенью 2025 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заведующий отделением травмы и ортопедии Городской клинической больницы г. Пятигорска Ренат Суюнов.

"Если вместе с экстренной помощью, с проксимальным бедром сейчас около 300 эндопротезирований тазобедренных суставов, и около 150 на коленный сустав, но есть благоприятные прогнозы, что мы сможем с сентября или октября месяца 2025 года увеличить объем выполняемых операций в нашем отделении. <...> На данный момент целевой показатель - это 500 операций экстренных и плановых операций по эндопротезированию тазобедренных суставов и 200-250 на коленный сустав", - сообщил Суюнов.

Он отметил, что сейчас в пациенты ждут операцию около года. "В пятигорской городской больнице с темпами есть некоторые проблемы. Мы занимаемся травматологией и ортопедией и основное наше - это экстренная помощь пациентам, пока нет мощностей, чтобы выйти на тот уровень, который, например, сейчас есть в Карачаево-Черкессии, где два-три месяца ожидания эндопротезирования, к сожалению, пациенты ждут до года у нас", - добавил спикер.