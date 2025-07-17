Проект реализуется фондом совместно с компанией "Фертоинг" и Русским географическим обществом при поддержке Главкомата ВМФ, правительства Ленинградской области и администрации Выборгского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Звонницу в память о погибших моряках установили на острове Соммерс в Финском заливе. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества, сообщила пресс-служба фонда "Люди моря".

"Установка звонницы на Соммерсе - это дань как морским, так и православным традициям. Колокольный звон издавна считается символом памяти о погибших моряках. Умершего на корабле моряка почитали восемью ударами судового колокола, означающими "конец вахты". В год празднования 80-летия Великой Победы это мероприятие приобретает особый смысл", - пояснила Анна Радькова, исполнительный директор Фонда "Люди моря".

Новый памятный объект - звонница на острове Соммерс - станет доступен для виртуального посещения. По инициативе и заказу фонда "Люди моря", выступившего инициатором установки звонницы, компания "Фертоинг" проведет аэрофотосъемку острова. На основе этой съемки на ГИС-портале "Россия - от моря до моря" будет создан панорамный тур. Проект реализуется фондом совместно с компанией "Фертоинг" и Русским географическим обществом при поддержке Главкомата ВМФ, правительства Ленинградской области и администрации Выборгского района ЛО.

Об острове

В начале 1942 года финские войска заняли остров Соммерс, создав наблюдательный пост, который мешал советским подлодкам и катерам. Летом 1942 года советское командование решило вернуть остров, высадив десант в ночь на 8 июля. Хотя бойцы захватили восточную часть, финны и немцы, перебросив резервы, после ожесточенных боев к 9 июля сломили сопротивление. 10 июля операцию прекратили - часть десантников погибла, остальные попали в плен. Это сражение стало крупнейшим воздушно-морским столкновением на Балтике.