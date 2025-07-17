Капитана перевернувшегося судна в Териберке оштрафовали

Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей

МУРМАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей капитана судна, которое в ноябре 2024 года опрокинулось в акватории Баренцева мора у берегов Териберки в Мурманской области с 11 туристами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Мурманской транспортной прокуратуры Кольский районный суд признал виновным капитана маломерного судна в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, назначил штраф 100 тысяч рублей и частично удовлетворил иски потерпевших", - говорится в сообщении.

27 ноября 2024 года в акватории Баренцева моря в селе Териберке перевернулось судно "Боец". На борту были 11 пассажиров. Один из них оказался в холодной воде. У капитана не было ни лицензии на перевозку, ни диплома судоводителя. Никто серьезно не пострадал, так как экипажи проходящих мимо судов оперативно подобрали людей и передали информацию о случившемся.