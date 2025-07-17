Губернатор региона Сергей Ситников отметил, что в области большая вовлеченность местных жителей в помощь бойцам

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Костромская область была пионером по организации системной работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с губернатором региона Сергеем Ситниковым.

"Вы, можно сказать, были пионером по организации системной работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей. <…> Так душевно все люди (в Костромской области - прим. ТАСС) относятся, понимая, что ребята делают такую важную для страны работу. Это и эмоциональная поддержка", - сказала Матвиенко.

Ситников отметил, что в Костромской области большая вовлеченность местных жителей в помощь бойцам СВО. "Мы одними из первых в стране начали заниматься этой проблематикой, потому что Кострома - город десантников. Отмечаю, что у нас вовлеченность людей в дело поддержки военнослужащих и их семей огромная - все от мала до велика помогают. Маленькие ребятишки письма пишут, которые бойцы носят, как обереги", - сказал губернатор.

По его словам, в регионе есть уникальная мера поддержки - все военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, имеют право на земельный участок для индивидуального строительства. Все участки приведены в порядок, обеспечены водопроводом, электро и газоснабжением.

"Да, и открываем новые участки абсолютно, которые нам еще предстоит в последующем обеспечить всей инфраструктурой и дорогу в том числе построить. Но это всегда примыкание либо к областному центру, либо к ближайшему населенному пункту", - сказал Ситников.