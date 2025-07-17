Губернатор Александр Гусев сообщил, что пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести

ВОРОНЕЖ. 17 июля. /ТАСС/. Медики оценивают состояние подростков, которые пострадали при ночной атаке украинских беспилотников на Воронеж, как легкой степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Сейчас в нашей больнице остаются двое несовершеннолетних, пострадавших минувшей ночью. Их состояние специалисты характеризуют как легкой степени тяжести. Также врачи сообщили, что стабилизировали состояние 17-летнего подростка, который пострадал в результате теракта 15 июля. Сейчас его транспортируют в столичное медучреждение", - написал он.

Как доложил мэр Воронежа Сергей Петрин, в результате ночной атаки БПЛА повреждены несколько десятков квартир и семь автомобилей. Специальные комиссии продолжают работать с жителями города. "Стоит задача восстановить все не просто быстро, но и с высоким качеством. Все вопросы, поступающие от пострадавших воронежцев, находятся на контроле правительства региона", - добавил Гусев.

Ранее губернатор сообщил, что в результате попадания фрагментов беспилотника пострадали четыре человека: двое несовершеннолетних (2009 и 2013 годов рождения) госпитализированы, еще двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались.